Одна така ракета коштує близько 125 тисяч доларів.

Україна отримає від Сполучених Штатів ракети AIM-7 Sparrow. Вони увійдуть до нового пакету військової допомоги, про який оголосили в середу, 31 травня 2022 року.

Як зазначається на сайті Повітряних сил США, AIM-7 Sparrow є ракетою класу "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням і осколково-фугасною бойовою частиною. Вона володіє всепогодними, всевисотними бойовими можливостями і може атакувати високопродуктивні літаки і ракети з будь-якого напрямку. Вона використовується в США і країнах НАТО.

Характеристики

Ракета AIM-7 Sparrow – керована ракета, яка належить до класу "повітря-повітря". Її довжина становить 3,64 метра, а діаметр – 0,2 метра. Маса становить приблизно 225 кг. При цьому її швидкість і діапазон дії засекречені.

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Вона складається з чотирьох основних секцій:

секції наведення,

бойової частини,

управління,

ракетного двигуна.

AIM-7 Sparrow має циліндричне тіло з чотирма крилами посередині та чотирма хвостовими плавниками. Зовнішні розміри ракети AIM-7 Sparrow протягом багатьох років залишалися практично незмінними. Водночас №внутрішня частина" нових модифікацій отримала низку поліпшень зі значно розширеними можливостями.

Зазначається, що одна така ракета коштує близько 125 тисяч доларів. Її можуть нести винищувачі F-15 Eagle і F-16 Fighting Falcon.

Історія розробки ракет AIM-7 Sparrow

Цю ракету почали розробляти в 1947 році. Перші випробування провели вже в 1948-му. На озброєння Повітряних сил США вона надійшла в 1956 році.

Версія AIM-7F надійшла на озброєння ВПС у 1976 році в якості основної ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності для винищувачів F-15.

Модифікація AIM-7M, яка є єдиною застосовуваною зараз версією, надійшла на озброєння в 1982 році. Військові відзначають, що вона має підвищену надійність і кращі характеристики в порівнянні з більш ранніми моделями на малих висотах і в умовах радіоелектронної протидії.

Застосування на полі бою

Одним із прикладів застосування цих ракет стали операції під час війни в Перській затоці. Тоді AIM-7 Sparrow з радіолокаційним наведенням зарекомендувала себе як потужна зброя класу "повітря-повітря", що використовується льотчиками-винищувачами ВПС. У Повітряних силах США відзначають, що 22 літаки і 3 вертольоти Іраку були збиті цими ракетами.

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