Роботи будуть виконуватися в Аммані, Йорданія, з передбачуваною датою завершення 30 травня 2024 року.

США закуплять для України установки Gepard на понад $118 мільйонів. Про це повідомляється в контракті, розміщеному на сайті Пентагону.

Згідно з повідомленням, компанія Global Military Products отримала контракт на суму 118,375 мільйона доларів США на закупівлю і поставку 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard. Роботи будуть виконуватися в Аммані, Йорданія, з передбачуваною датою завершення 30 травня 2024 року.

Згідно з текстом контракту, кошти в розмірі 118 мільйонів 375 тисяч 740 доларів США були виділені в рамках програми зарубіжних військових продажів (ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік.

Відео дня

Військова допомога Україні від США

Раніше США оголосили новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю в 300 мільйонів доларів, який в основному включає різні боєприпаси.

Зокрема, в рамках цього пакету Україна вперше отримає ракети AIM-7 Sparrow вартістю 125 тисяч доларів, які можуть атакувати високопродуктивні літаки і ракети з будь-якого напрямку.

Установки Gepard - що про них відомо

Gepard - німецька зенітна самохідна установка призначена для прикриття cухопутних військ, а також знищення повітряних і наземних/надводних цілей на дальності до 4500 метрів.

Раніше посольство Німеччини в Україні зазначало, що німецькі установки Gepard, кілька десятків яких Німеччина вже передала Україні, виявилися ефективні проти іранських БПЛА "Шахед-136".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна в серпні отримає додаткові боєприпаси для цих установок.

Вас також можуть зацікавити новини: