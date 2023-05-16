Український президент назвав це хорошим початком коаліції.

Над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України погодились працювати вже три країни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Учора ми домовились у Британії з Ріші, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції!" – заявив глава держави у своєму відеозверненні до українців наприкінці 447-го дня війни.

Зеленський також нагадав, що Україна постійно працює з союзниками та партнерами для захисту неба. Завдяки цьому наша країна отримала системи Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Він зазначив, що сьогодні українські сили повітряної оборони збили усі вісімнадцять російських ракет, спрямованих на Україну.

Відео дня

"Знов і знов дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба", – підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що для отримання всієї цієї зброї Україна проводить колосальну роботу.

"Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей та інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним", – додав президент.

Винищувачі для України

15 травня Зеленський під час спільного з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком спілкування з представниками ЗМІ на території заміської резиденції Чекерс в Бакінгемширі, анонсував "важливі рішення" щодо літакової коаліції найближчим часом. Своєю чергою, Сунак сказав, що Британія збирається стати ключовим учасником цієї коаліції країн, які надаватимуть підтримку.

Цього літа у Великій Британії стартує підготовка пілотів ЗСУ. Розпочнеться початкова льотна фаза для груп українських льотчиків. Це дасть нашим захисникам навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть застосовувати різні типи літаків.

У Повітряних силах наполягають, що для ефективної боротьби з окупантами Україні потрібні саме американські винищувачі F-16. Інша бойова авіація, яку деякі партнери розглядають для передачі Україні замість F-16, суттєво програє у характеристиках сучасним літакам.

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