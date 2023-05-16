Крім того, готовність навчати українських пілотів підтвердила Бельгія.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що Україні потрібні F-16, і подякувава союзникам за рішення працювати у цьому напрямку, включно з навчанням наших пілотів.

"Зокрема, готовність навчати підтвердила Бельгія. Також прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив свою віру в те, що місце України – в НАТО. Лідери Великої Британії та Нідерландів погодилися з важливістю того, щоб союзники надавали довгострокову безпекову підтримку Україні", – написав Єрмак.

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Літаки для України: важливі новини

15 травня стало відомо, що вже влітку у Британії почнеться початкова льотна фаза для груп українських пілотів. Під час підготовки пілоти ЗСУ отримають навички, завдяки яким вони зможуть керувати різними типами літаків. Водночас на сайті британського уряду зазначили, що навчання пілотів ЗСУ "йде пліч-о-пліч з зусиллями Британії щодо роботи з іншими країнами з надання літаків F-16".

Готовність вчити українських пілотів винищувачів підтвердила і Франція. Президент країни Еммануель Макрон зазначив, що підготовка льотчиків може початися "вже зараз".

Крім цього, британські ЗМІ повідомляють, що Лондон співпрацює з країнами, на озброєнні яких є літаки F-16, для їх передачі Україні. У Британії зазначили, що оскільки в Києві назвали пріоритетом саме винищувачі F-16, літаки Typhoon та F-35 країна передавати не планує.

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