На 32-у річницю Незалежності Україна отримала в подарунок те, що зараз їй дуже потрібно.

Литва виділила новий пакет військової допомоги Україні вартістю в 41 мільйон євро. Пакет приурочили до 32-ї річниці Незалежності України, повідомляє Міноборони Литви.

Зазначається, що раніше Литва вже передала Україні "мільйони боєприпасів і тисячі одиниць зброї". Крім того, від початку року Україна отримала вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113 тощо.

"Литва продовжує безперервну підтримку України, яка сьогодні святкує 32-у річницю своєї незалежності, а загальна сума військової підтримки України з початку війни вже перевищила півмільярда євро", – заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

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Нова партія допомоги зокрема містить боєприпаси до протитанкового гранатомету Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських радарів, набої калібру 5,56 мм, генератори, антидронові засоби тощо. Також Україні будуть передані зенітно-ракетні системи NASAMS, однак не уточнюється, чи є вони частиною цього 41-мільйонного пакету, або ж надійдуть окремо.

Поставки NASAMS в Україну від Литви

Наприкінці червня під час візиту в Україну президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що його країна закупить та передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Вартість контракту становить приблизно 9,8 млн. євро.

Учора Науседа уточнив, що поставка NASAMS в Україну відбудеться вже у вересні.

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