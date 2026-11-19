Лондон передасть Києву й інші типи безпілотників.

Премʼєр-міністр Британії Енді Бернем під час візиту до Берліну оголосить про новий пакет допомоги Україні на суму 260 млн фунтів, до якого зокрема увійдуть далекобійні дрони, здатні летіти на відстань понад 1000 км. Про це йдеться у пресрелізі на сайті британського уряду.

Зазначається, що Лондон планує передати Києву понад 1000 таких БпЛА. Крім того, Британія планує також передати морські, логістичні та розвідувальні безпілотники Україні. В пресрелізі зазначається, що рішення про нову допомогу Києву було ухвалено після того, як РФ завдала понад 2000 ударів по енергетичній інфраструктурі України.

"Занурення мільйонів українців у крижаний холод і позбавлення їх тепла та спокою не призведе до перемоги Путіна у цій війні, а лише зміцнить нашу рішучість підтримувати Україну. Саме тому я рішуче налаштований, що Велика Британія зробить усе можливе, щоб Україна могла захистити себе від шквалу атак Росії та систематичних ударів по критично важливій національній інфраструктурі", - заявив Бернем.

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Допомога Україні від Британії: важливі новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Британія передасть Україні пакет допомоги обсягом у 240 млн фунтів. В цей пакет мали увійти понад 1 тисячу додаткових ракет малої дальності для систем протиповітряної оборони та більше десятка радарів ППО. Повідомлялося, що йдеться про ракети, які вже довели свою ефективність у протидії реактивним "Шахедам".

Також раніше Британія стала першою країною у світі, яка запровадила санкції проти десяти найбільших нафтових компаній Росії. Новий пакет обмежень стосуватиметься зокрема суден тіньового флоту, великих вугільних компаній та флагманського арктичного нафтогазового проєкту "Роснефти".

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