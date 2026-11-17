Йдеться про ракети малої дальності, які довели ефективність у протидії реактивним "Шахедам".

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг оголосив про надання Україні нового пакету допомоги обсягом 240 мільйонів фунтів: він містить понад 1 тисячу додаткових ракет малої дальності для систем протиповітряної оборони та більше десятка радарів ППО.

Як сказано на сайті уряду Британії, про новий пакет допомоги було оголошено на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-37"), яке відбувається у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Зокрема, пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони обсягом 240 млн фунтів є частиною пакета на 500 млн фунтів, оголошеного під час ухвалення бюджету для допомоги з нагальними потребами України у сфері ППО цієї зими.

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Цей пакет містить понад 1 тис ракет малої дальності для протиповітряної оборони та пускових установок.

Відзначається, що ці системи довели свою ефективність проти реактивних безпілотників Shahed.

Таким чином, поставки для Збройних сил України почнуть здійснюватися у середині грудня та доповнять ті 400 ракет класу "земля-повітря", які Велика Британія вже передала Україні напередодні зимового періоду.

Ще Британія надасть понад десяток радарів протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні виявляти повітряні загрози та забезпечити критично важливу підтримку її оборони протягом зими.

Як відзначив Вес Стрітінг заявив, ініціатор війни Володимир Путін використовує зиму проти України як зброю. Міністр відзначив:

"Саме тому ми повинні й надалі перетворювати нашу непохитну відданість Україні на конкретні спроможності, що допоможуть захиститися від варварських російських атак".

Допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, Британія у наступні три роки виділить Україні додаткові 10 мільярдів фунтів (близько 13,3 мільярда доларів) на допомогу. Зокрема, з цих коштів 3 мільярди фунтів підуть на експортну підтримка переважно для постачання необхідної зброї.

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