Час зустрічі обрано не випадково. Європа готується оперативно відреагувати на будь-які заяви, які можуть пролунати у Шеньчжені.

Сьогодні в Берліні відбудеться зустріч ключових європейських союзників України. У заході також візьмуть участь спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Як повідомляє Reuters, зустріч "коаліції бажаючих", у якій візьмуть участь лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відбувається на тлі прагнення Європи домогтися участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Видання зазначило, що всього за кілька годин до початку зустрічі в Берліні очікується, що в Китаї зустрінуться Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Очікується, що однією з тем обговорення стане Україна.

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Саміт у Шеньчжені викликав у Європі побоювання, що рішення, які стосуються війни та майбутнього континенту, можуть бути ухвалені без участі європейських сторін, пише видання.

За словами німецьких офіційних осіб, у центрі уваги берлінської зустрічі буде підтвердження зобов’язань щодо надання надійних і юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, які мають набрати чинності після припинення вогню.

Як зазначають представники влади, час проведення зустрічі обрано таким чином, щоб європейські союзники України могли оперативно підготувати спільну відповідь на будь-які заяви, які можуть пролунати в Шеньчжені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ця зустріч дасть змогу обговорити переговорний процес із Віткоффом і Кушнером, а також дізнатися подробиці переговорів, які Трамп провів у Китаї.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що зустріч у Берліні стане сигналом про те, що європейські союзники України зберігають свою тверду підтримку і що "ми як ніколи єдині у прагненні забезпечити справедливий і міцний мир, який покладе край цій безглуздій війні".

Велика Британія оголосить нові подробиці пакету допомоги Україні, до якого увійдуть далекобійні безпілотники, здатні завдавати ударів углиб території Росії, а також розвідувальні та логістичні дрони.

Видання зазначило, що зустріч, запланована на четвер, відбувається на тлі низки заходів, вжитих європейськими союзниками України для посилення підтримки в умовах частішаючих російських атак на енергетичну та іншу інфраструктуру українських міст напередодні зими.

Трамп у Китаї: новини

18 листопада 2026 року президент США Дональд Трамп прибув до китайського міста Шеньчжень для участі в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). В аеропорту його особисто зустрів глава КНР Сі Цзіньпін.

Головною політичною подією саміту мають стати тристоронні переговори Трампа, Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, заплановані на 19 листопада. Це перша зустріч лідерів трьох країн у такому форматі.

Серед очікуваних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями, міжнародна безпека та війна Росії проти України. Трамп заявив про намір порушити українське питання, хоча раніше у Вашингтоні припускали, що воно не стане центральною темою зустрічі.

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