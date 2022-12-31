Було близько 5 літаків стратегічної авіації Ту-95мс, які здійснили пуски крилатих ракет "Х-101", "Х-555" по території нашої країни.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про те, з чим сьогодні мали справу українські сили ППО.

"Сьогодні вилетіли літаки стратегічної авіації Ту-95мс, це бомбардувальники- ракетоносці. Було близько п’яти цих літаків і здійснили пуски крилатих ракет "Х-101", "Х-555", які зазвичай вони (російські загарбники - УНІАН) запускають. Це далекобійна високоточна зброя…Зараз маємо інформацію по 12 знищеним цим крилатим ракетам", - повідомив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що під час ракетних ударів ворог запускає розвідувальні БПЛА не стільки з метою відстежити враження цілей, скільки виявити позиції української ППО.

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"Навіть не стільки наслідки цікавлять ворога, хоча вони теж цікавлять, а місце розташування наших ППО - це важлива інформація для ворога. І коли працює наше ППО, то ворог намагається здійснювати повітряну розвідку аби в режимі реального часу мати таку інформацію про їхнє розташування", - сказав Ігнат.

Масований удар по Україні 31 грудня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 грудня, російська армія завдала декілька хвиль ракетних ударів по різних містах України. Російські ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України сьогодні збили 12 з понад 20 крилатих російських ракет. Російська армія запускала ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що 31 грудня близько 13.00 ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування "Іскандер-М".

У Київській області під час ракетної атаки Російської Федерації збито ворожий літальний безпілотний апарат "Орлан-10". Російські загарбники намагалися здійснювати повітряну розвідку та виявити позиції української ППО

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