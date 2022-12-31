Російські окупанти вирішили зіпсувати українцям передноворічний день.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про пуски російськими загарбниками крилатих ракет.

За його словами, російські окупанти вирішили зіпсувати українцям передноворічний день. "Є пуски ракет", - зазначив Кім.

На цей час в усіх областях України вже оголошено повітряну тривогу.

Відео дня

Тим часом, через загрозу ракетного удару на Одещині ввели тимчасові заходи щодо обмеження електроенергії. Як повідомив голова ОВА Максим Марченко, це потрібно для зниження навантаження на енергосистему, тому зараз можливі позапланові відключення.

Такі ж превентивні обмеження по електроенергії застосовані в Харківській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, а також Житомирі.

Тим часом повідомляється про роботу протиповітряної оборони у Харківській, Херсонській, Київській та Вінницькій областях.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорячи про ракетну російську загрозу зазначив, що "невдахи активізувались, але нічого, вони своє отримають". Пізніше Єрмак натякнув, що українська ППО вже працює.

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що над областю зафіксовані російські ракети. "Ракети над Житомирщиною! Не знімаємо, та не викладаємо роботу ППО!", - заявив Бунечко.

О 13:45 у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО у столиці та області.

Ракетні удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, розвідка Великої Британії не відкидає, що Росія найближчими днями завдасть нового удару по Україні, щоб підірвати моральний дух населення у період новорічних свят.

Тим часом, за словами начальника ГУР МО Кирила Буданова, запасів крилатих ракет у Росії залишилося на дві-три масовані атаки по Україні. На одну ракетну атаку окупантам знадобиться півтора-два місяці для того, щоб виготовити необхідну кількість крилатих ракет.

Буданов також зазначив, що до березня 2023 року проблема з наявністю в російській армії боєприпасів, зокрема артилерійських, стане дуже явною. За його словами, запаси боєприпасів у росіян скоротяться до 30%.

Вас також можуть зацікавити новини: