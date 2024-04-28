Здача судна замовнику в особі Міноборони РФ має відбутись до кінця 2024 року.

Днями на верфі в місті Городєц Ніжегородской області (Російська Федерація) відбувся спуск на воду спеціального навчального корабля за проектом 14400 "Николай Камов". Він призначений для підготовки вертолітників морської авіації ВМФ Росії. Про це з посиланням на російські профільні ресурси інформує Defense Express.

Повідомляється, що здача корабля замовнику в особі Міністерства оборони Росії має відбутись до кінця 2024 року. Плавзасіб базуватиметься у місті Єйск на узбережжі Азовського моря, де розташовано 859-ий Центр підготовки пілотів морської авіації російського флоту.

"По суті, рашисти збудували навчальний вертольотоносець розміром з корвет, який непридатний для виходу у відкрите море, але натомість його цілком можна буде перегнати до місця базування по внутрішнім водам РФ (тобто із Ніжегородської області до Єйска)", - зазначають військові експерти.

Видання уточнює, що вивід корабля з еллінга відбувся у жовтні 2021 року. Таким чином, росіяни уже витратили щонайменше три роки на побудову корабля, який відрізняється малими розмірами та реально зможе виконувати лише навчальні цілі.

"На цьому моменті виникає наступний парадокс: можна припустити, що росіяни настільки повільно добудовували "Николай Камов", бо не вважали пріоритетною програму по ньому; але при цьому можна оцінити і те, що сам факт добудови цього навчального корабля свідчить і про те, що РФ продовжує витрачати свої небезрозмірні ресурси і на військово-морський флот також", - резюмують аналітики.

ВМФ Росії - останні втрати

Напередодні у Севастополі викрили підбитий корабель РФ. Нині росіяни намагаються повернути його до ладу після удару Збройних сил України. Йдеться про БДК "проекту 775".

Раніше УНІАН повідомляв, що 24 квітня Сили оборони України завдали ударів по великих десантних кораблях Росії в тимчасово окупованому Криму (у Севастополі) - атакували "Ямал" та "Азов". Крім кораблів, атака припала ще й на центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ.

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