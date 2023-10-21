Відповідаючи на запитання журналістів про шанси, що конгрес США підтримає звернення на 61,4 млрд. доларів для України, Маркарова відповіла оптимістично.

Ведеться робота над тим, щоб американські балістичні ракети ATACMS поставлялися в Україну на постійній основі. Про це сказала посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання чи партія ATACMS, яка прийшла в Україну не буде останнью і стане системною, звичною для постачання як американські HIMARS, Маркарова була обережною. "Давайте я скажу дипломатично - ми над цим дуже активно працюємо", - зазначила посол.

Говорячи про фінансування США України, Маркарова зазначила, що американський президент Байден 20 жовтня подав запит на додаткове бюджетне фінансування на весь фінансовий 2024 рік, тобто починаючи з жовтня 2023 року, і зараз йде активна робота над тим, щоб конгрес підтримав це звернення.

Відео дня

Відповідаючи на запитання журналістів про шанси, що конгрес США підтримає звернення на 61,4 млрд. доларів для України, Маркарова відповіла оптимістично.

"Мінімум 61 млрд. Бо ще зараз опрацьовуємо всі статті, а 61 - це те, що виключно для України, але там ще є ряд статтей, які можуть бути використані для багатьох країн. У нас немає шансів, щоб не підтримав", - підкреслила посол.

При цьому вона запевняє, що Україна має насправді потужну двопартійну підтримку.

"Головне питання, яке зараз стоїть на заваді – це вибори спікера в палаті представників. Більшість наших друзів і в Республіканській партії, і в Демократичній партії розуміють цю необхідність і активно працюють над тим, щоб підтримати і Україну, і Ізраїль, і всіх ключових союзників", - наголосила Маркарова.

Посол наголошує, що будь-які військові, оборонні, збройні поставки не прив’язані взагалі до жодних умов, в тому числі проведення якихось антикорупційних заходів в Україні.

"США підтримують нас в нашій боротьбі. Була схвальна реакція на останні законопроекти, які не є вимогою США, а є частиною наших зобов’язань як кандидата до ЄС", – наголосила вона.

Надання ATACMS Україні - деталі

Вночі 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, а також у Луганську прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України ударили по аеродромах з ворожою авіацією. Уражено 9 вертольотів окупантів різних модифікацій. Крім того, стало відомо, що уражені спецтехніка, установка ППО, склади боєприпасів і злітні смуги. Для цього були використані ракети ATACMS.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що у майбутньому Україна отримуватиме більше далекобійних ракет ATACMS, у тому числі зі збільшеною дальність ураження ворожих цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: