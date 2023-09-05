Точна вартість нового пакету допомоги поки невідома, але його оцінюють від $240 до $375 мільйонів.

Наступного тижня Білий дім оголосить про новий пакет військової допомоги для України, який вперше передбачатиме постачання снарядів зі збідненим ураном.

Як повідомляє Reuters з посиланням на відповідний документ та двох інформованих американських чиновників, точна вартість пакета поки невідома, але його оцінюють від $240 до $375 мільйонів.

"Дуже ефективні проти російських танків" снаряди зі збідненим ураном можуть використовувати для танків Abrams. За даними Reuters, Україна отримає їх вже найближчими тижнями.

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Снаряди зі збідненим ураном для України

Раніше Велика Британія відправила Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Це сталося на початку цього року і наробило багато галасу в РФ. Втім, США вперше передадуть такі боєприпаси.

Постачання відбудеться на тлі рішення адміністрації Байдена надати Україні касетні боєприпаси, попри занепокоєння щодо небезпеки, яку ця зброя становить для цивільного населення.

"Використання боєприпасів зі збідненим ураном є предметом гострих дискусій, а противники, як-от Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї, стверджують, що вживання або вдихання пилу збідненого урану становить небезпечні ризики для здоров’я, включаючи рак", - зазначає видання.

Збіднений уран, який є побічним продуктом збагачення урану, використовується для боєприпасів, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам здатність легко проникати через броню та самозайматися в палаючій хмарі пилу та металу.

Хоча збіднений уран є радіоактивним, цей рівень значно менший, ніж в урану природного походження, хоча частинки можуть затримуватися протягом значного часу.

Сполучені Штати використовували боєприпаси зі збідненим ураном у величезних кількостях під час війн у Перській затоці 1990 і 2003 років, а також під час бомбардувань НАТО колишньої Югославії в 1999 році.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляє, що дослідження в колишній Югославії, Кувейті, Іраку та Лівані "показали, що існування залишків збідненого урану, розсіяних у навколишньому середовищі, не становить радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів".

"Тим не менш, радіоактивний матеріал може посилити масштабну післявоєнну проблему очищення України. Частини країни вже всіяні касетними бомбами та іншими боєприпасами, що не розірвалися, а також сотнями тисяч протипіхотних мін", - зауважує агентство.

У середині червня газета Wall Street Journal повідомила, що США розглядають можливість відправки в Україну снарядів зі збідненим ураном. Останні пакети збройової допомоги Україні включали артилерію, ракети ППО та наземну техніку. Reuters не зміг визначити, що ще міститиме новий пакет, окрім снарядів зі збідненим ураном.

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