Для збиття ворожих ракет Україні потрібні висококласні ракети класу "повітря-повітря".

Україна планує використовувати винищувачі F-16 для збиття російських балістичних та крилатих ракет. Для цих місій потрібні висококласні ракети класу "повітря-повітря".

Як пише Politico, це озброєння є в США і десятків союзників по НАТО. Проте один із чиновників Альянсу сказав, що багато з цих країн "не поспішають розлучатися зі своїм дорогим озброєнням".

Виробничі потужності для передової ракети AIM-120 середньої дальності класу "повітря-повітря", яку виробляє RTX, збільшилися з 500-800 на рік до більш ніж 1000, щоб задовольнити попит на неї. Україна вже використовувала старішу версію ракети з системою NASAMS.

Відео дня

"Але занепокоєння столиць полягає в тому, що нові запити Києва можуть почати створювати навантаження на запаси країн, і члени Альянсу розглядають питання про те, хто, можливо, зможе розлучитися зі своїми ракетами, коли і з якою кількістю", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що цього літа Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія планують відправити до України понад 60 винищувачів F-16 американського виробництва. Можливість літати на більшій кількості F-16 допоможе Києву відтіснити російські війська від лінії фронту. Проте США заявили, що не очікують, що передача винищувачів змінить ситуацію на полі бою.

F-16 для України: останні новини

Чинна програма підготовки українських пілотів F-16 не випускає достатньої кількості льотчиків для керування винищувачами, які незабаром отримають ЗСУ. Зазначається, що у США не вистачає місць, оскільки в черзі на навчання стоять і інші країни. Натомість база в Данії, де готують пілотів, незабаром зачиниться, тому що країна переходить на F-35.

Раніше у Нідерландах заявили, що дозволять Україні використовувати передані винищувачі для ударів по обʼєктах на території РФ. Авіаексперт, заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський каже, що появою F-16 Україна зможе бити по оборонних заводах РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: