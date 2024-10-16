Раніше стало відомо, що програма Військово-морських сил США F/A-XX отримала друге дихання.

Американські Військово-морські сили, а не Повітряні сили США, як раніше припускали, першими отримають винищувач нового покоління. Про це у The Telegraph заявив військовий експерт Девід Акс.

"‎Повітряні сили США призупинили розробку нового пілотованого винищувача-невидимки. Військово-морські сили США, навпаки, повним ходом розвивають свій новий пілотований винищувач-невидимку", ‎ – пише спеціаліст.

Варто сказати, що це не є якоюсь сенсацією, адже про труднощі у програмі Повітряних сил NGAD (Next-Generation Air Dominance) відомо доволі давно. Серед причин її призупинення називали "захмарну" ціну винищувача.

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Раніше експерти припустили, що один такий літак може обійтись Сполученим Штатам у $250 млн, що приблизно втричі дорожче за вартість винищувача п'ятого покоління F-35.

Пізніше стало відомо, що програма Військово-морських сил США F/A-XX отримала друге дихання. Були навіть названі ймовірні розробники літака – компанії Boeing, Northrop Grumman та Lockheed Martin.

Як би там не було, точка зору Девіда Акса заслуговує уваги, адже він є дуже досвідченим воєнним оглядачем.

Цікаво, що на думку експерта, програми ВМС та Повітряних сил можуть фактично об’єднати: таким чином, флот та Повітряні сили отримають єдину модель літака. Таке вже колись було у випадку з легендарним F-4 Phantom II. Однак поки що це лише припущення.

Девід Акс вважає, що F/A-XX буде "великим і швидким, з великим бойовим навантаженням та достатньою кількістю внутрішнього палива, щоб мати дальність у 500 миль або більше". Останнє потрібно для подолання величезних просторів Тихого океану.

Літак отримає два двигуни та зможе працювати в єдиній команді з дронами, які будуть знаходитись поблизу. В теорії F/A-XX може бути безпілотним, однак за словами Девіда Акса, флот не настільки впевнений у БПЛА, як Повітряні сили США.

Останні, нагадаємо, нещодавно продемонстрували концепт легкого винищувача нового покоління. Втім, чи буде їх літак дійсно виглядати так – достовірно невідомо.

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