Програма американських Військово-морських сил F/A-XX отримала "друге дихання".

ВМС США продовжують роботу над створенням винищувача шостого покоління, тоді як американські Повітряні сили тимчасово призупинили свою програму Next Generation Air Dominance (NGAD).

Про це повідомляє Interesting Engineering. "‎Ми очікуємо, що платформа шостого покоління матиме вдосконалені датчики, підвищені бойові можливості, підвищену дальність дії та зможе інтегруватися з пілотованими та безпілотними можливостями разом"‎, - заявила начальник військово-морських операцій Ліза Франкетті.

За її словами, одразу кілька американських компаній будуть змагатись за право побудувати новий літак:

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"У нас є три компанії, які надали пропозиції щодо цього".

У Interesting Engineering повідомили, що йдеться про добре відомі Boeing, Lockheed Martin і Northrop Grumman.

F/A-XX повинен замінити багатоцільові винищувачі F/A-18 Super Hornet, а також літак радіоелектронної боротьби E/A-18 Growler. Він буде значно більш потужним, ніж палубний винищувач F-35C п’ятого покоління. Прийняти на озброєння новий літак хочуть у 2030-х роках.

Винищувач шостого покоління - що відомо

Раніше експерти припускали, що першими винищувач шостого покоління отримає не флот, а Повітряні сили США, адже флотська програма зіткнулась з фінансовими труднощами.

Втім, як виявилось, Повітряні сили США не влаштовує захмарна ціна перспективного літака. Це (а також деякі інші фактори) призвели до того, що Повітряні сили вирішили переглянути концепцію Next Generation Air Dominance.

Можливо, замість "‎важкого"‎ винищувача, який хотіли раніше, ПС США оберуть легкий бойовий літак. Приблизне бачення того, яким він може бути, нещодавно було продемонстровано.

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