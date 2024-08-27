Данія та Нідерланди не мали доступу до нових технічних рішень Сполучених Штатів.

Фахівці спецпідрозділу радіоелектронної боротьби Повітряних сил США 350th Spectrum Warfare Wing оновили літаки F-16 Повітряних сил України, щоб вони могли краще протидіяти російським засобам протиповітряної оборони. Про це з посиланням на ПС США повідомляє Defense Express.

Цікаво, що американські спеціалісти проводили роботи з обладнанням, яке не знаходиться на озброєнні самих Повітряних сил Сполучених Штатів. На думку експертів, йдеться про контейнер ECIPS/CJS, який раніше помітили на українських винищувачах.

Його розробником виступила данська Terma та італійська Leonardo. Це не тільки потужна цифрова станція РЕБ, але й станція фіксації загрози про ракетну атаку.

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Зазначимо, що модернізацію проводили у стиснуті строки, які були прив'язані до дати передачі винищувачів Києву. Це ще більш ускладнило завдання для американських фахівців.

Експерти вважають, що завдяки оновленим системам РЕБ, українські F-16 зможуть не тільки відчувати себе в небі більш безпечно, але й досягати кращої результативності при атаках російських ЗРК.

Оскільки Повітряні сили США будуть отримувати від України дані щодо використання засобів РЕБ, вони зможуть вносити подальші оновлення у роботу цих комплексів.

F-16 для України – найголовніше

4 серпня 2024 року, у День Повітряних сил України, показали перші винищувачі F-16, які передали західні партнери. Тоді президенти Зеленський не розкрив, які саме завдання виконуватимуть довгоочікувані літаки.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в цьому році Україна отримає недостатню кількість F-16, аби на рівних боротися з російською авіацією. Втім, Україна розраховує отримати більшу кількість таких літаків в майбутньому.

Своєю чергою, в Повітряних силах наголосили, що F-16 будуть використовувати, насамперед, як інструмент посилення української ППО. Зокрема, у якості знаряддя для боротьби з малорозмірними цілями.

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