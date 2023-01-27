Британські танки Challenger 2 використовують боєприпаси, які відрізняються від стандартів НАТО.

Партнери України можуть мати логістичні труднощі у питанні постачання танків Україні через різну матеріально-технічну базу машин. Зокрема, мова йде про британські танки Challenger 2 та європейські танки німецького виробництва Leopard 2.

За даними The Washington Post, наразі Німеччина, Польща та Сполучені Штати планують окремі логістичні маршрути для поставки танків Україні. Зокрема, Берлін та Варшава розпочнуть реекспорт вже за кілька днів, оскільки хочуть забезпечити поставки до весни.

Однак питання логістики викликає деякі труднощі у партнерів. Як відзначив танковий експерт з оборонної розвідувальної фірми Janes, суміш різних систем робить логістику "досить складною з точки зору матеріально-технічного забезпечення".

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Він навів приклад, що британські танки Challenger 2 використовують боєприпаси, які відрізняються від стандартів НАТО. Тому у питанні забезпечення Challenger 2 та європейських танків Leopard 2 існують відмінності.

Щобільше, відмінності існують навіть якщо мова йде про технічні можливості Leopard 2 з різних країн ЄС. До прикладу, іспанський Leopard A4 може мати іншу систему керування вогнем або радіозв’язком, ніж фінські моделі, хоча вони, по суті, сумісні.

"Українці працюватимуть з декількома різними типами обладнання, і їм доведеться боротися з необхідністю забезпечувати їх належними запчастинами", — сказав експерт.

При цьому старший науковий співробітник лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді прокоментував, що поставки танків з боку Заходу корінним чином не зможуть допомогти протидіяти весняній ескалації, яка очікується з боку РФ. В цьому контексті треба враховувати належну підготовку та застосування техніки на лінії фронту.

"Жодна окрема система чи платформа зброї не може змінити ситуацію" — сказав він.

Весняний наступ з боку РФ

ЗМІ з'ясували, що майже через рік після повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін готує новий наступ, який може статися цієї весни.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує отримати від Заходу стільки танків "Леопард", щоб їх вистачило на танкову бригаду. Тобто близько сотні.

Як заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях в Конгресі, США не зможуть доставити в Україну танки Abrams до початку очікуваного навесні наступу.

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