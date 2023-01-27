Зазначається, що президент РФ розраховує затягнути війну на роки.

Майже через рік після повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін готує новий наступ. При цьому він готує Росію до конфлікту з США та їхніми союзниками, який, як він розраховує, триватиме довгі роки.

"Кремль прагне продемонструвати, що його сили можуть повернути собі ініціативу після декількох місяців втрат позицій, чинячи тиск на Київ та його союзників, щоб вони погодилися на якесь перемир'я, яке залишає Росії контроль над територією, яку вона зараз окупує", - пише Bloomberg.

Постійні невдачі росіян на фронті і втрата значних людських ресурсів змусили багатьох в Кремлі більш реалістично ставитися до своїх безпосередніх амбіцій, визнаючи, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

Відео дня

Водночас Путін все ще переконаний, що великі сили й готовність Росії прийняти втрати, які вже обчислюються десятками тисяч, дозволять їй здобути перемогу. Відновлення наступу може початися вже в лютому-березні, кажуть люди, близькі до Кремля. Цю інформацію підтверджують в Україні та її союзники, припускаючи, що воно може початися до того, як Київ отримає обіцяні бойові танки з США та Європи.

Рішучість Путіна віщує ще одну смертельну ескалацію його війни, оскільки Київ готує новий власний удар, щоб вивести його війська, відкидаючи будь-яке припинення вогню, яке залишає Росію на окупованій території. Російський лідер вважає, що у нього немає іншої альтернативи, окрім як перемогти в конфлікті, який він вважає екзистенційним - з США та їх союзниками. Новий виток мобілізації можливий вже цієї весни, оскільки економіка і суспільство все більше підпорядковуються потребам війни.

"Путін розчарований тим, як йдуть справи, але він не готовий відмовитися від своїх цілей. Це просто означає, що маршрут буде довшим, кривавішим та гіршим для всіх", - розповіла засновник політичної консалтингової компанії R. Politik Тетяна станова.

Американські та європейські розвідники опікуються питанням, чи є у Росії ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації минулої осені додаткових 300 тисяч військовослужбовців. Тим часом союзники України нарощують постачання зброї, готуються вперше передати бронетехніку та основні бойові танки, які можуть допомогти українським військам прорвати російські позиції.

За словами офіційних осіб США, жорстокі атаки Росії в таких містах, як Бахмут, виснажили українські сили, відвернули війська й підірвали здатність Києва проводити наступальні операції в інших місцях.

Після того як влітку і восени блискавичні атаки українських військ прорвали її оборонні рубежі, Росія з тих пір посилила захист, використовуючи траншеї, протитанкові пастки і міни, щоб уповільнити будь-яке потенційне просування. Кремль публічно заявляє, що наразі планів щодо додаткової мобілізації немає.

У довгостроковій перспективі Путін затвердив плани щодо розширення Збройних сил майже на 50% протягом наступних кількох років, розгортання нових сил поблизу Фінляндії та на тимчасово окупованих регіонах України. Школи та університети відновлюють курси військової підготовки, які востаннє широко проводились за радянських часів.

Проте деякі елементи реалізму щодо катастрофічних дій Збройних сил РФ почали прослизати в жорстко контрольовані державні ЗМІ.

"Поки результати були жахливими, тому що Росія була абсолютно не готова. Війна перетворилася на затяжну війну, і у Росії поки недостатньо ні живої сили, ні техніки для її ведення. Ми повинні зупинити український контрнаступ та перешкодити зусиллям заходу перемогти нас, отримавши військову перевагу", - повідомив кремлівський політичний консультант Сергій Марков.

Російські сили не демонстрували такої здатності з перших тижнів вторгнення, відвоювавши за останні шість місяців лише одне невелике місто та поплатившись величезними втратами. Українські війська, навпаки, незмінно дивують союзників і спостерігачів своїми успіхами, відтісняючи загарбників.

Деякі інсайдери визнають, що впевненість Путіна в здатності своїх збройних сил домогтися тріумфу - навіть ціною величезних втрат і руйнувань - відображає невірне тлумачення зобов'язання заходу відбити його агресію. США та їх союзники неухильно нарощували поставки зброї, яка колись вважалася забороненою.

Проте американські та європейські військові чиновники побоюються, що конфлікт незабаром може перерости в артилерійські бої в стилі Першої світової війни з практично застійними лініями фронту - сценарій, який може виявитися на користь Росії з її великим населенням та військовою промисловістю.

Дипломатично Росія прагнула заручитися підтримкою серед незахідних країн закликами до переговорів про припинення вогню. Навіть люди, близькі до Кремля, визнають, що в даний час це безнадійно, враховуючи вимогу України про виведення військ Росією в якості умови будь-якої угоди.

Новий наступ Росії - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 26 січня російські окупанти продовжують спроби наступати на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що захисники України відновили контрнаступ в районі Кремінної. Крім цього, рашисти дуже бояться наступу ЗСУ на запорізькому напрямку.

Станом на 26 січня ЗСУ ліквідували близько 124 710 російських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: