У даний час вже п'ять країн готові поділитися з Україною своїми "Леопардами".

Україна сподівається отримати від західних партнерів стільки танків Leopard, щоб їх вистачило на формування танкової бригади. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у бесіді з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Наша мета - зібрати танкову бригаду з "Леопардів". Це для початку. Чому "Леопард"? Тому що це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є в багатьох європейських арміях. Тому можна там трохи взяти, тут трохи взяти", - заявив міністр.

За словами Кулеби, йому відомі вже п'ять країн, включаючи Польщу і Фінляндію, які готові передати Україні ці танки. Однак всі вони чекають остаточного схвалення від Німеччини, оскільки вона є виробником цих машин.

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Слід зазначити, що в танковій бригаді ЗСУ за штатом – три танкових батальйони, кожен з яких має налічувати по 31 танку. Тобто в танковій бригаді теоретично повинно бути не менше 93 танків.

Поставки німецьких "Леопардів" в Україну

Попри запити України, до нинішнього моменту від західних партнерів ЗСУ отримували танки тільки радянського виробництва. Одним з найбільш послідовних противників передачі західних танків, зокрема "Леопардів", була Німеччина.

Днями Польща заявила, що готова передати Україні роту німецьких танків Leopard. Це перша чітка обіцянка про постачання цих машин. Про готовність поділитися "Леопардами" заявили також у Фінляндії.

За даними німецьких ЗМІ, уряд Німеччини, ймовірно, поступиться тиску союзників, і теж передасть Україні деяку кількість танків Leopard.

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