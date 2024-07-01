Судячи з фото, бронеавтомобіль отримав поворотну турель з великокаліберним кулеметом Browning M2.

Національна гвардія України отримала першу партію новітніх бронеавтомобілів СБА "‎Новатор 2"‎, вироблену приватним підприємством "‎Українська бронетехніка"‎. Про це повідомляється на Facebook-сторінці конструкторсько-виробничого підприємства.

"‎Нам було важливо отримати бронеавтомобіль під бойову групу, на 9 чоловік. Це було побажання фронту, те, що потрібно бійцям сьогодні. Такі автомобілі отримає кожна бойова бригада Нацгвардії"‎, – йдеться в заяві заступника командувача Національної гвардії України Олександра Білоуса.

Спеціалізований бронеавтомобіль "‎Новатор 2"‎ розробили на основі СБА "‎Новатор"‎, який з 2018 року постачають Силам Оборони України. Дослідний зразок машини було вперше представлено під час проведення Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO у минулому році.

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Автомобіль розробили безпосередньо під час війни, враховуючи досвід використання "Новатора" різними підрозділами і в різних умовах. Серед головних особливостей новинки експерти називають поліпшену підвіску та систему керування, завдяки яким забезпечується висока маневреність та підвищена прохідність. Споряджена маса машини становить 9660 кг.

Також раніше повідомлялося, що машини "Української бронетехніки" оснастять купольними системи РЕБ для захисту від російських дронів.

Нова українська зброя

За перше півріччя українське Міноборони допустило до експлуатації близько 480 нових зразків озброєнь та військової техніки. Майже 300 з них є вітчизняними: найбільша група з цієї кількості – БПЛА.

Також повідомлялося, що Україна почала використовувати новий безпілотник, оснащений бюджетним двигуном та, ймовірно, побудований за технологією малопомітності. "Загадковий" стелс-безпілотник нещодавно було виявлено на території РФ.

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