Із цими ракетами українцям навіть не треба заходити в Крим танками.

Німецькі далекобійні ракети Taurus здатні добити Кримський міст та уразити багато важливих цілей у глибокому тилу противника.

Про це заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в ефірі Radio NV. За його словами, Taurus - це Storm Shadow чи SCALP з подвійною дальністю.

"Тобто ми перекриваємо Крим повністю, зокрема кримські порти. І самі розумієте: якщо порушити логістику Криму, не треба туди заїжджати на танках. Тобто, якщо ми отримаємо дійсно Taurus, це буде серйозний вклад. І цими ракетами потрібно буде вражати найбільш важливі російські об'єкти - хоча б інфраструктуру Керченського порту, там, де переправа; нарешті добити Керченський міст; трішки потурбувати але не дуже витрачаючи кораблі в порту Севастополя; склади Чорноморського флоту. Там, щоправда Taurus, не дістанеш, але ті паливні резервуари, що більше на поверхні, це загалом прекрасні цілі для цих ракет", - зазначив Романенко.

Taurus для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, дискусії про передачу Україні ракет Taurus точаться вже кілька місяців. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявив, що Німеччина не планує передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Офіційний Київ просив саме ці ракети ще в травні при підготовці Збройних сил України до контрнаступу.

6 серпня депутат парламенту правлячої в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав офіційний Берлін надати ЗСУ ракети Taurus. При цьому зазначив, що контрнаступ пробуксовує, бо Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. При цьому нагадав, що Україна вже має ракети Mars та Himars, але не обстрілює ними територію Росії.

Нещодавно стало відомо, що Україна все ж може отримати далекобійні ракети Taurus. В Німеччині ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо цього питання.

Вас також можуть зацікавити новини: