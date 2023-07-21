Наразі Бундесвер має 600 одиниць таких боєприпасів.

Уряду канцлера Олафа Шольца потрібно ухвалити рішення про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Відповідний крок Німеччини активно лобіює член комітету Бундестагу з питань оборонної політики від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Фабер. У своєму пості у Facebook він згадав про Британію та Францію, які вже передали подібні боєприпаси.

Фабер відзначив те, що завдяки діям ЗСУ майже на регулярній основі горять склади боєприпасів окупантів, зокрема, в окупованому Криму.

Відео дня

"З нашою крилатою ракетою Taurus Україна може додатково розбивати логістику сил вторгнення. Бундесверу поставлено 600, з них 0 використано", – обурюється депутат.

Фабер додав, що Збройн сили України вже продемонстрували з британською ракетою Storm Shadow, що можуть інтегрувати цей боєприпас у Повітряних силах – "вони також можуть зробити це і з Taurus".

Taurus для України - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus.

Опозиційний депутат Родеріх Кізеветтер підтримав цю ідею, тоді як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поставився до пропозиції опозиції з обережністю.

Пізніше експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" (FDP) Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні Taurus, оскільки вони можуть уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні заявляв, що країна залишається обережною у таких питаннях.

Вас також можуть зацікавити новини: