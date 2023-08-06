Там застерегли владу від втрати часу і запізнілої поставки важливого озброєння.

Депутат парламенту правлячої в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав офіційний Берлін надати ЗСУ крилаті ракети великої дальності.

Зокрема, він висловив думку, що для допомоги українському контрнаступу, Німеччина повинна надати Києву крилаті ракети Taurus з дальністю дії 500 км, пише Welt. "Контрнаступ пробуксовує, Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки (...) Залишається тільки керована зброя, така як крилаті ракети Taurus, за допомогою якої українська армія могла б подолати мінні поля, встановлені росіянами, і відвоювати територію", - пояснив політик свою думку.

Він висловив переконання, що Україна не стане завдавати ударів по Росії цією зброєю, оскільки вона й зараз цього не робить, маючи на озброєнні Mars та Himars. "Українці можуть вийти на територію Росії, але досі цього уникали", - підкреслив він.

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Шварц застеріг від втрати часу: "Я бачу майбутнє дежавю. Як і у випадку з танками ми зараз відмовляємося передавати важливе обладнання, яке, ймовірно, врешті-решт буде доставлене".

Примітно, що в даний час ЗСУ використовують ракети великої дальності Storm Shadow, які надала Британія, а також французький аналог - SCALP. При цьому, США утримуються від надання Україні своїх ракет великої дальності, відомих як ATACMS, оскільки бояться, що Київ може використовувати їх для ударів по території РФ.

Ракети Taurus для України

Влада Україна вперше запросила у Німеччини ракети Taurus в травні, коли ЗСУ готувалися до контрнаступу.

Наразі ЗСУ працюють над зниженні боєздатності російських окупантів, бомбардуючи центри керування та склади боєприпасів. Ракети Taurus мають дальність для ураження таких цілей глибоко в тилу ворога. Крім того, вони можуть знищувати бункери, заховані глибоко під землею.

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