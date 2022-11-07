У понеділок, 7 листопада, стало відомо, що ЗРК NASAMS та Aspide вже прибули в Україну.
Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони країни Олексій Резніков й подякував партнерам України за надане озброєння.
"Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", - написав він.
ЗРК NASAMS та Aspide для України
За результатами засідання "Рамштайну-5" 8 вересня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що почалися зрушення у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.
За його словами, ухвалено принципове рішення про надання українських комплексів NASAMS.
У вересні в Пентагоні заявили, що США планують протягом наступних двох місяців надати Україні два зенітно-ракетних комплекси NASAMS, які забезпечать додаткову протиповітряну оборону нашої держави.
2 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україну направляється великий пакет оборонної допомоги з Іспанії, який складається із системи протиповітряної оборони Hawk, батарей зенітно-ракетного комплексу Aspide та іншого озброєння.
NASAMS - характеристики
- Виявлення цілей за дальністю і висотою до: 75 і 40 км
- Знищення цілей на відстані та на висоті до: 40 і 20 км
- Швидкість ракети максимальна: 4900 км/год
- Вартість батареї (приблизно): 64 млн доларів
Характеристики ЗРК із зенітними ракетами Aspide у версії SHORAD
- Дальність виявлення цілей: 20 км
- Максимальна дальність ураження цілей: до 12 км
- Максимальна висота ураження цілей: до 6 км