За словами міністра оборони, це озброєння посилить ЗСУ та зробить наше небо безпечнішим.

У понеділок, 7 листопада, стало відомо, що ЗРК NASAMS та Aspide вже прибули в Україну.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони країни Олексій Резніков й подякував партнерам України за надане озброєння.

"Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", - написав він.

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ЗРК NASAMS та Aspide для України

За результатами засідання "Рамштайну-5" 8 вересня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що почалися зрушення у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

За його словами, ухвалено принципове рішення про надання українських комплексів NASAMS.

У вересні в Пентагоні заявили, що США планують протягом наступних двох місяців надати Україні два зенітно-ракетних комплекси NASAMS, які забезпечать додаткову протиповітряну оборону нашої держави.

2 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україну направляється великий пакет оборонної допомоги з Іспанії, який складається із системи протиповітряної оборони Hawk, батарей зенітно-ракетного комплексу Aspide та іншого озброєння.

NASAMS - характеристики

Виявлення цілей за дальністю і висотою до: 75 і 40 км

Знищення цілей на відстані та на висоті до: 40 і 20 км

Швидкість ракети максимальна: 4900 км/год

Вартість батареї (приблизно): 64 млн доларів

Характеристики ЗРК із зенітними ракетами Aspide у версії SHORAD

Дальність виявлення цілей: 20 км

Максимальна дальність ураження цілей: до 12 км

Максимальна висота ураження цілей: до 6 км

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