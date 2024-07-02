Новий пакет міститиме, зокрема, боєприпаси для Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

США скоро оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на понад 2,3 млрд доларів. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим у Вашингтоні.

Про це повідомляє Associated Press. Новий пакет включатиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для систем Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

"Ця заява була зроблена під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умерова з Остіном у Пентагоні. Це стало рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу в боротьбі з російськими військами в Донецькій області", – йдеться у матеріалі.

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АР нагадало, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія скинула понад 800 потужних планерних бомб на територію України лише за останній тиждень. Він закликав лідерів країн послабити обмеження на використання західної зброї для ураження військових цілей на території Росії. Зокрема, він сказав, що Україна потребує "засобів для знищення носіїв цих бомб, включаючи російські бойові літаки, де б вони не знаходилися".

Зброя для України: інші новини

Найближчим часом можуть з'явитися новини про постачання Україні додаткових систем ППО, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, це має статися вже до саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня.

Водночас Нідерланди можуть швидше відправити в Україну перші F-16. Вже схвалено необхідну для поставок експортну ліцензію. Як повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, країна має передати ЗСУ 24 винищувачі.

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