Фіала підкреслив, що насправді мета – доставити набагато більше боєприпасів для ЗСУ.

В даний час в рамках ініціативи Чехії зібрано гроші на купівлю 300 тис. артилерійських снарядів для ЗСУ.

Про це заявив чеський прем'єр-міністр країни Петр Фіала у мережі Twitter (X). "Щиро дякуємо всім країнам, які долучилися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб купити першу партію з 300 тис. артилерійських снарядів", – повідомив він.

Фіала підкреслив, що насправді мета – доставити набагато більше боєприпасів для ЗСУ.

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"Наша робота і допомога Україні на цьому не закінчується. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її відважній боротьбі з російським агресором", – сказав прем’єр Чехії.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів: що відомо

Чеський президент Петр Павел заявив про 800 тис. артилерійських боєприпасів, які можна купити для ЗСУ, але для цього потрібні гроші.

План Чехії вже підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада і Франція.

А 7 березня стало відомо, що Норвегія виділила $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країнах.

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