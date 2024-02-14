Йдеться про взаємодоповнюючий підхід до питань оборонно-промислового комплексу, який поважає компетенції НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність збільшити оборонне виробництво Альянсу та забезпечити довгострокову підтримку України.

Про це повідомляється на сайті НАТО. Заступник Столтенберга Мірча Джоане пояснив, що йдеться про пожвавлення оборонної промисловості.

"Через два роки після початку агресивної війни Росії проти України абсолютно необхідно як для України, так і для євроатлантичної безпеки збільшити наше оборонне виробництво та оновити нашу оборонну промисловість", - зазначив посадовець.

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За словами заступника генсека, з липня 2023 року Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти приблизно на 10 мільярдів доларів, у тому числі на ракети Patriot та 155-міліметрові снаряди.

"У союзників єдиний набір сил. Тому нам необхідно забезпечити взаємодоповнюючий підхід до питань оборонно-промислового комплексу, який поважає компетенції НАТО, наприклад, у сфері встановлення стандартів і не створює бар'єрів між союзниками", - сказав Джоане.

Війна в Україні - підтримка НАТО

Нещодавно екс-генсек НАТО та колишній міністр оборони Великої Британії Джордж Робертсон закликав збільшити допомогу Україні та наростити виробництво зброї і боєприпасів. За його словами, російське вторгнення повністю порушило міжнародний порядок. Екс-генсек НАТО переконаний, що, якщо Путіну вдасться поглинути країну з 44 мільйонами людей прямо в самому серці Європи, то він не зупиниться.

Як писала німецька газета Handelsblatt , НАТО планує взяти на себе координацію постачання зброї в Україну, незважаючи на те, що альянс завжди вважав допомогу Києву питанням суверенних рішень країн-членів і двосторонніх домовленостей, а не своєю програмою.

Зазначається, що керівництво блоку вважає за доцільне інтегрувати формат "Рамштайн" у власні структури, щоб убезпечити себе від можливих політичних змін у Вашингтоні.

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