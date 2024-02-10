Розробкою плану з інтеграції займалися радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван і генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

НАТО планує взяти на себе координацію постачання зброї в Україну, незважаючи на те, що альянс завжди вважав допомогу Києву питанням суверенних рішень країн-членів і двосторонніх домовленостей, а не своєю програмою. Про це повідомляє німецька газета Handelsblatt з посиланням на джерела в дипломатичних і політичних колах.

"У НАТО починається фундаментальна зміна курсу: західний оборонний союз готує плани з того, щоб взяти на себе координацію поставок озброєння в Україну", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що керівництво блоку вважає за доцільне інтегрувати формат "Рамштайн" у власні структури, щоб убезпечити себе від можливих політичних змін у Вашингтоні. У НАТО, за даними видання, все більше сумніваються, що США продовжать постачати озброєння Україні, якщо перемогу на виборах у листопаді здобуде колишній американський президент Дональд Трамп.

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Газета пише, що розробкою плану з інтеграції займалися радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван і генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

Зброя для України - деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати велику підтримку Україні в 2024 році.

"Поставки зброї для України, заплановані більшістю країн-членів ЄС на сьогоднішній день, в будь-якому випадку занадто малі. Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України", - заявив він після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні.

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