При цьому генсек наголосив, що Альянс не прагне воювати з росіянами.

НАТО має готуватися до можливої десятирічної конфронтації з Росією, оскільки її агресія може поширитися й на інші країни, якщо диктатор Володимир Путін переможе в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt. За його словами, оборонну промисловість слід швидко нарощувати, а стримування "працює лише тоді, коли викликає довіру".

"НАТО не прагне війни з Росією, але ми повинні підготуватися до конфронтації, яка може тривати десятиліттями", - сказав Столтенберг.

Генсек наголосив, що найкращий захист зараз - це підтримка України та інвестиції у військовий потенціал НАТО.

"Нам потрібно швидше відновити і розширити нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити наші власні запаси", - заявив Столтенберг.

Також генсек Альянсу пояснив, що це означає перехід до швидкого виробництва, необхідного під час конфлікту. Столтенберг закликав до прискорення виконання замовлень для європейських оборонних компаній і наголосив, що в умовах ринкової економіки виробники озброєнь потребують підписаних контрактів для нарощування виробництва.

Генсек попередив, що Путін готує економіку Росії до тривалої війни, тому Захід також повинен робити більше для власної безпеки.

Окремо Столтенберг прокоментував процеси у Конгресі США щодо пакету допомоги України. Він розраховує на схвалення пакету, адже існує "трансатлантичний розподіл тягаря" у агресивній війні РФ проти України.

Напад Росії на НАТО - думки експертів

Інформацію про можливу війну між НАТО та РФ першими опублікували журналісти Bild. Посилаючись на секретні матеріали Бундесверу, видання опублікувало можливий сценарій, за яким РФ почне підготовку для атаки на альянс у 2024 році. А бойові дії "неминуче" розпочнуться в 2025-му.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також наголошував, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

А військовий експерт Іван Киричевський побачив паралелі між навчаннями НАТО та підготовкою України напередодні повномасштабного вторгнення РФ і зазначав, що європейські столиці приховано готуються до наземного наступу РФ на країни НАТО влітку цього року.

Водночас колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін програє в разі прямого протистояння Росії з Альянсом.

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