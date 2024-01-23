Столтенберг виступив після того, як НАТО підписало контракт на "сотні тисяч пострілів" 155-мм артилерійських боєприпасів, які будуть розподілені між членами Альянсу для відправки в Україну.

Війна в Україні - це "битва боєприпасів", попередив глава НАТО Єнс Столтенберг, оскільки альянс підписав угоду на суму 1,1 мільярда євро на закупівлю більшої кількості боєприпасів для своїх членів.

"Збільшення виробництва боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні", - заявив у вівторок генеральний секретар НАТО Столтенберг, пише FT.

"За споживанням боєприпасів ми бачимо в Україні, за потребами ми бачимо. Нам необхідно нарощувати виробництво", - додав він.

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Столтенберг виступив після того, як НАТО підписало контракт на "сотні тисяч пострілів" 155-мм артилерійських боєприпасів, які будуть розподілені між членами Альянсу для відправки в Україну або поповнення запасів, виснажених війною.

Боєприпаси для України - деталі

В ЄС обіцяють до весни виготовити один мільйон артилерійських снарядів для України. Про це повідомили прес-секретар Єврокомісії з питань внутрішнього ринку, оборонної промисловості і космосу Йоханна Бернсель і представник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано. Зокрема, як сказала Бернсель, в Єврокомісії впевнені, що річні виробничі потужності європейської оборонної промисловості досягнуть поставленої мети з виробництва одного мільйона снарядів.

Управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції підписало угоду з виробником боєприпасів Nammo. Воно направлено на збільшення виготовлення 155-мм артилерійських боєприпасів і посилення безпеки їх поставок.

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