Нова угода дозволить не тільки підтримувати Україну, а й зміцнить надійність поставок артилерійських боєприпасів у Швеції та Північному регіоні

Управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції підписало угоду з виробником боєприпасів Nammo. Вона спрямована на збільшення виготовлення 155-мм артилерійських боєприпасів і посилення безпеки їх поставок.

"Зараз ми робимо наступний важливий крок, щоб прискорити інвестиції у виробничі потужності галузі. Це скоротить терміни поставок, підвищить нашу спроможність надавати підтримку Україні і водночас зміцнить надійність поставок артилерійських боєприпасів у Швеції та Північному регіоні в довгостроковій перспективі", – повідомив керівник напряму озброєнь FMV Йонас Лоцне.

Відомо, що заплановані інвестиції частково фінансуються самою Швецією та частково – Європейським Союзом. Якщо ЄС, у конкуренції з іншими проєктними пропозиціями, виділить кошти протягом першого кварталу 2024 року, то угода перетвориться на контракт.

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Зазначається, що ініціатива є одним із кроків у комплексних зусиллях зі збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і забезпечення подальшої підтримки України. Роботи проводяться в рамках оборонної співпраці Північних країн NORDEFCO (Північноєвропейське оборонне співробітництво) та очолюються FMV.

Зброя для України: останні новини

Велика Британія передасть Україні найбільшу в історії партію БПЛА. Про це заявив премʼєр-міністр країни Ріші Сунак напередодні візиту до Києва у пʼятницю, 12 січня 2024 року. У канцелярії Сунака підкреслили, що це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з усіх країн.

Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який перебував із візитом у Києві 11 січня, заявив, що його держава надасть Україні новий пакет допомоги. За його словами, туди увійдуть гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку та екіпірування.

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