Він прокоментував нещодавню заяву президента України.

Україна може не отримати запрошення стати членом Північноатлантичного альянсу на літньому саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге в інтерв'ю LRT RADIO, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що він чекає від саміту двох речей: більше систем ППО і "один конкретний" крок до членства в НАТО.

"Я думаю, що президент Зеленський абсолютно правий щодо протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб західні країни продовжували постачати Україну всім необхідним для захисту її неба від цих масованих російських атак. А російські атаки, які ми спостерігаємо з кінця грудня, є найсильнішими атаками на Україну з лютого 2022 року", - сказав він.

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Руге зазначив, що для членства в Альянсі українцям необхідно реалізувати ряд реформ. Зокрема, в секторі безпеки і в політиці. "Ми побачимо, чи зможуть союзники у Вашингтоні, сподіваюся, 32 союзника, включаючи Швецію, домовитися про це. Немає сумнівів у тому, що Україна рухається до членства в НАТО, але поки рано говорити про те, чи буде зроблено ще один крок, як запропонував президент Зеленський", - додав він.

- Україну можуть не запросити? - Саме так. Наступним кроком було б запрошення, і незрозуміло, чи побачимо ми таке запрошення у Вашингтоні. Я думаю, ми повинні визнати, що в багатьох країнах-членах НАТО йдуть дебати, що в 2024 році в країнах-членах НАТО пройдуть вибори. Отже, це частина загальної картини. Але я думаю, що ми знайдемо способи підкреслити той факт, що Україна наближається до НАТО.

Шлях України до НАТО: останні новини

Як відомо, у липні у Вільнюсі відбувся саміт Північноатланічного Альянсу, на який запросили українського президента.

Незадовго до зустрічі Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну вже зараз. Той відповів, що країна не готова війти в Альянс під час війни.

На саміті лідери країн-членів НАТО погодилися зняти вимогу про виконання Плану дій щодо членства для України, однак сказали, що запрошення країна отримає тільки після виконання ряду умов.

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