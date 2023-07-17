Юрій Ігнат пояснив, в чому труднощі з відправкою пілотів-ветеранів на навчання в Європу.

Навчання українських пілотів на F-16 буде відбуватися в кілька хвиль, оскільки навчити відразу всіх не вийде. Загалом планується навчити "десятки" пілотів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Говорячи про причини такої тривалої затримки з початком навчання пілотів, він зазначив, що спершу потрібно було зробити "домашнє завдання", оскільки перехід на новий тип літака вимагає проведення "ряду заходів".

"Це було зроблено. Пілоти вже кілька місяців очікували цього історичного рішення. Ми його дочекалися, побачили сигнал на саміті НАТО", - заявив Ігнат.

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Спікер зазначив, що навчання українських пілотів на західних літаках – це довгострокова перспектива. Є кілька категорій пілотів, які будуть проходити таку підготовку. Наприклад, молодих пілотів навчатимуть спочатку базовій льотній підготовці, а тільки потім безпосередньо пілотуванню F-16.

У той же час Україна не може відправити на навчання за кордон відразу всіх своїх бойових пілотів, які прямо зараз захищають українське небо.

"Перша група пілотів - це перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже будуть проходити безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, що нам надали майданчики. Йдеться про десятки. Чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга", – розповів він.

Навчання українських пілотів на F-16 – останні новини

Напередодні ввечері стало відомо, що США нарешті дали формальну згоду на навчання українських пілотів на F-16 в ряді європейських країн. Така згода знадобилася, оскільки пілотів знайомитимуть з технічними характеристиками літаків, що є секретною інформацією.

Перед цим Юрій Ігнат відзначав, що поки українські пілоти ще не виїжджали на навчання в європейські країни, хоча деякі політики встигли зробити відповідні заяви. Поки ЗСУ тільки готуються до відправки пілотів на навчання.

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