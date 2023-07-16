Партнерам потрібно ще кілька тижнів для підготовки, зазначив Салліван.

Сполучені Штати Америки дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, коментуючи повідомлення про те, що партнери очікують на офіційне схвалення від Вашингтона. Він запевняє, що Штати не відкладають навчання українських пілотів, пише CNN.

"Так, ми це зробимо. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - сказав Салліван.

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За його словами, європейським лідерам потрібно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей, а США вкладуться в будь-який встановлений ними графік. "Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні того, щоб ці навчання на F-16 могли розпочатися", - додав він.

Навчання на F-16: останні новини

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський нарікав на те, що графік навчання українських пілотів на винищувачах все ще не склали. Він зазначав, що процес можуть затягувати деякі партнери.

Під час саміту НАТО Україна підписала з Данією, Нідерландами, Бельгією, Канадою, Люксембургом, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією меморандум про створення коаліції з навчання пілотів.

Того ж дня стало відомо, що навчання мають розпочатися цього серпня у Румунії.

Днями Politico повідомило, що європейські країни все ще очікують на офіційне затвердження програми навчання українців від Сполучених Штатів.

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