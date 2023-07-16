Речник Повітряних сил ЗСУ спростував заяви деяких політиків щодо старту навчань в тих чи інших країнах.

Речник Повітряних сил ЗСУ спростував заяви деяких політиків різного рівня про те, що українські пілоти вже почали освоювати винищувачі F-16 на полігонах тих чи інших країн.

Як уточнив Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону, українці одразу дізнаються, коли відбудеться передача літаків F-16. Поки що ЗСУ лише готуються відправити своїх спеціалістів тренуватися на винищувачах.

"Це лише в інформаційних повідомленнях. Доводиться їх делікатно спростовувати, що ще ніхто нікуди не поїхав. Коли відбудеться передача техніки (винищувачів F-16 - УНІАН), думаю, це буде відомо... Але чутлива інформація розповсюджуватися не буде, прошу, з розумінням віднестися до ситуації. Льотчики зараз готуються відправитися на навчання і поговорити представникам ЗМІ з хлопцями, які поїдуть, навряд чи вдасться. Хоча, є тисячі запитів", - вказав Ігнат.

Навчання українських пілотів на F-16 затримується через США

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі країни Альянсу погодилися розпочати навчання ЗСУ на винищувачах F-16: відповідний меморандум підписали 11 країн.

Повідомлялося, що програма навчань може стартувати вже в серпні на території Данії. Також навчання пілотів погодилася провести на своїй території Румунія (йдеться про орієнтований період - жовтень).

Разом з цим видання Politico 14 липня повідомило, що поки що процес навчання гальмує уряд США. Хоча американській лідер Джо Байден офіційно погодився передати необхідне обладнання, тренажери та інші матеріали, що потрібні ЗСУ для освоєння F-16, запит щодо цього вже ще знаходиться "на розгляді" Білого дому.

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