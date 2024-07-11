За словами Олександра Мусієнка, потрібно більше літаків, більше навчених пілотів і більше озброєння.

Надання Україні винищувачів F-16 суттєво посилить українські Повітряні сили, навіть 12-14 літаків "дадуть нам змогу посилитись", але це не матиме одномоментного ефекту на полі бою. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Водночас, за його словами, Україна все ж таки потрібує більше літаків, навчених пілотів та озброєння.

"Перевага F-16 в тому, що вони здатні нести значну кількість різних видів і типів крилатих ракет, в тому числі ракет "повітря-земля", "повітря-повітря" та ракет для нанесення ударів по наземних об’єктах. Це велика перевага. Також їх можна використовувати для несення керованих авіабомб. Тобто, важлива кількість літаків і озброєння. Це має значення. Що більше літаків, то кращий ефект буде", - підкреслив аналітик. Відео дня

Він також назвав складнощі, які можуть чекати на винишувачі F-16 в Україні.

"Такі ж, як і в цілому для авіації. Це дії ворога. На певних напрямках – перешкоди, які може чинити противник на шляху до застосування цих літаків. Це захист аеродромів, їх безпека", - сказав Мусієнко.

За його словами, ворог намагається перешкодити розгортанню F-16 ще до того, як вони з’явилися в України.

"Вони і надалі будуть намагатися цілити по наших аеродромах, будуть придумувати різні способи, яким чином дістати ці наші літаки в повітрі. Але в першу чергу, будуть намагатися вишукувати літаки на аеродромах", - сказав Мусієнко.

Передача Україні винищувачів F-16

Винищувачі F-16 вже цього літа літатимуть у небі України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, літаки надходять від Данії і Нідерландів, аби забезпечити, щоб Україна могла продовжувати ефективно обороняти себе від російської агресії".

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, скільки F-16 потрібно Україні. За його словами, Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти росіянам в небі.

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