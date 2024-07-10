Зокрема, вже цього літа Україна отримає бойові літаки від Данії і Нідерландів.

Багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16 вже цього літа літатимуть у небі України. Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив під час виступу на Публічному форумі НАТО.

"Я радий оголосити, що поки ми розмовляємо, передача винищувачів F-16 йде повним ходом", - сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що літаки надходять від Данії і Нідерландів.

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"Ці винищувачі будуть літати в небі України цього літа, аби забезпечити, щоби Україна могла продовжувати ефективно обороняти себе від російської агресії", - наголосив Блінкен.

Передача Україні винищувачів F-16

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, скільки F-16 потрібно Україні. За його словами, Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти Росії в небі.

Президент підкреслив, що Україна постійно чекає на винищувачі від своїх партнерів, у той час коли Росія щодня використовує 300 літаків проти України.

Раніше Нідерланди обнадіяли заявою про F-16 для України. За словами міністра оборони цієї країни Рубена Брекельманса, сторони вже "обговорили всі технічні умови, необхідні для того, щоб ці F-16 могли літати тут, і в цьому напрямку робляться важливі кроки".

Водночас ця інформація підтверджується у спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа і прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Зокрема, уряди Нідерландів і Данії за підтримки США перебувають у процесі пожертвування Україні винищувачів американського виробництва F-16. Вони здійснюватимуть польоти у небі України вже цього літа.

При цьому в заяві не надається більше подробиць у зв'язку з оперативними міркуванням безпеки.

Також, США, Данія і Нідерланди вдячні Норвегії та Бельгії за взяття зобов'язань надати додаткові літаки та іншим членам Коаліції спроможностей з розвитку Повітряних сил України за їх підтримку.

"Ми віддані подальшому посиленню повітряних спроможностей України, які включатимуть ескадрильї сучасних багатоцільових літаків четвертого покоління F-16. Коаліція має намір підтримувати їхнє утримання і озброєння, а також подальше навчання для пілотів з метою посилення оперативної ефективності", - наголошується в заяві.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у мережі X висловив вдячність Сполученим Штатам, Данії та Нідерландам за практичні кроки для досягнення мети всіх українців – посилення українських ВПС винищувачами F-16.

"Вдячний Бельгії та Норвегії за їхню готовність надати нам свої винищувачі F-16. Це чіткий сигнал того, що здатність Росії тероризувати український народ, міста і громади буде й надалі зменшуватись", - наголосив Зеленський.

Як відзначив глава держави, F-16 також будуть використані для посилення протиповітряної оборони України.

"Я впевнений, що вони допоможуть нам краще захистити українців від жорстоких російських атак, як-от удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві цього тижня", - заявив Зеленський.

Президент України очікує, що спільна коаліція військово-повітряних сил ще більше посилиться завдяки приєднанню нових учасників.

"F-16 наближають справедливий і міцний мир, демонструючи, що терор повинен зазнавати поразки скрізь і завжди", - відзначив Зеленський.

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