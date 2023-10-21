Пошкодження вкрай важко зафіксувати супутнику, адже вони досить специфічні.

У мережі показали фото частини фюзеляжу російського ударного вертольота Ка-52, який потрапив під удар касетним ATACMS.

Світлини нібито зроблені на авіабазі під Луганськом, де внаслідок атаки було ураження мінімум п'яти ворожих вертольотів. Супутник не зміг достовірно назвати кількість пошкоджених "пташок", а ці фото цілком демонструють, чому це було так важко.

Як пише військовий портал Defense Express, на перший погляд внаслідок атаки з'явилося декілька отворів у оселенні кабіни та поряд з нею. Але якщо придивитися уважніше, то картина виглядає по-іншому.

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"Цей вертоліт не горів, не розвалився на частини й помітити це ураження із супутника не можливо. Хоча це декілька десятків слідів від уламків касетних суббоєпрпасів M75 лише в одному районі кабіни площею десь 1,5 на 1,5 метра. При цьому якраз кабіна - найменш цікава, бо значно важливіше кількість аналогічних отворів у районі двигунів та паливної системи. Бо попри те, що у РФ називають Ка-52 броньованим, в реальності він пробивається зі стрілецького озброєння, що ще весною минулого року засвітили самі російські льотчики", - пише портал.

Цей та інші вертольоти ворога з аналогічними пошкодженням мають бути відправлені на завод, де їм зможуть провести повноцінне дефектування та провести заміну всіх пошкоджених вузлів. А це означає доволі тривалий за строком процес, який не факт що взагалі буде реалізований.

Надання ATACMS Україні - деталі

Вночі 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, а також у Луганську прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України ударили по аеродромах з ворожою авіацією. Уражено 9 вертольотів окупантів різних модифікацій. Крім того, стало відомо, що уражені спецтехніка, установка ППО, склади боєприпасів і злітні смуги. Для цього були використані ракети ATACMS.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що у майбутньому Україна отримуватиме більше далекобійних ракет ATACMS, у тому числі зі збільшеною дальність ураження ворожих цілей.

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