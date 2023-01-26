ЗСУ разом з танками отримають техніку і обладнання для їх обслуговування та відновлення, боєприпаси, фінансування навчання.

У Пентагоні деталізували додаткову безпекову допомогу Україні, що включає сучасні танки.

Як зазначається на офіційному сайті Пентагону, Міністерство оборони оголошує США про закупівлю танків Abrams для України через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії.

Звертається увага, що на відміну від Presidential Drawdown Authority (PDA), яке Міністерство оборони продовжувало використовувати для доставки обладнання в Україну зі складів Міністерства оборони , USAI є органом, згідно з яким Сполучені Штати закуповують нові засоби.

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"Цей пакет USAI на суму 400 мільйонів доларів означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Україні.

Можливості цього пакету включають:

31 танк Abrams зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами;

Вісім тактичних машин для відновлення обладнання;

Допоміжні транспортні засоби та обладнання;

Фінансування навчання, обслуговування та підтримки", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Також зазначається, що окрім наданого Сполученими Штатами батальйону танків Abrams, європейська коаліція зобов’язується найближчим часом надати Україні два батальйони танків Leopard.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб задовольнити потреби України на полі бою, щоб протистояти російській агресії та забезпечити подальшу свободу та незалежність українського народу", – наголосили у Міноборони США..

За даними Пентагона, загалом із початку правління адміністрації Джо Байдена Сполучені Штати виділили понад 27,8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 29,9 мільярдів доларів на безпекову допомогу та понад 27,1 мільярдів доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Військова допомога США Україні

25 січня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон.

Крім того, в Сполучених Штатах Америки планують вшестеро збільшити обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів, які зараз необхідні Україні. Їх виробництво наростять до 90 000 на місяць протягом двох років.

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