Також у Білому домі прокоментували можливість надання Україні військових літаків.

Рішення про передачу танків у США пояснили новими умовами на полі бою.

Як пише Голос Америки, про це заявив під час брифінгу 25 січня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи рішення США та союзників надати Україні важкі сучасні танки.

За його словами, США розвивають оборонні спроможності України і надають те, що відповідає умовам на полі бою.

Відео дня

Кірбі зауважив, що надана зброя враховує "види бойових дій, які зараз ведуть росіяни. І що більш важливо - ті види бойових дій, на які, як ми вважаємо, українці повинні бути здатні в найближчі тижні та місяці 2023 року".

Він також підкреслив, що управління цими сучасними танками не є простим.

"Потрібно багато чого для роботи цих танків на полі бою. Тим не менш, ми ніколи не виключали поставок танків. Від початку цієї війни 11 місяців тому, ми розвиваємо спроможності, які ми надаємо Україні, з урахуванням умов на полі. Переходячи до ваших конкретних запитань, що змінилося? Що змінилося - так це умови на полі і види бойових дій, які зараз ведуть росіяни. І що більш важливо - ті види бойових дій, на які, як ми вважаємо, українці повинні бути здатні в найближчі тижні та місяці 2023 року".

Кірбі не назвав конкретні строки надання танків, водночас заявив, що українські військові зможуть почати навчання за кілька тижнів.

Також Кірбі прокоментував прагнення України отримати від Заходу сучасні літаки-винищувачі. Він не сказав, чи плануються такі поставки, але зауважив, що розуміє українців.

"Ми перебуваємо в постійних обговореннях з українцями щодо спроможностей і, як я сказав, ми еволюціонуємо зі зміною умов. Я не можу звинувачувати українців у тому, що вони хочуть більше і більше систем. Це не вперше вони просять про винищувачі, але в мене немає оголошень з цього приводу", - сказав представник Білого дому.

Передача танків Україні: подробиці

25 січня президент США Джо Байден оголосив, що США надають Україні 31 танк Abrams і привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.

Уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв сьогодні в ефірі телемарафону сказав, що по всій Європі є понад тисяча танків Leopard, 10-15% від своїх запасів без втрати власної обороноздатності кожна країна зможе передати Україні.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що необхідно сформувати такий танковий кулак свободи, щоб після його удару російська тиранія вже не піднялася.

Зеленський зазначив, що говорив сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. За його словами, наступна задача - отримати згоду союзників на постачання також далекобійних ракет для України та вийти на постачання літаків для України.

Зеленський підкреслив, що чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії й тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, і всіх партнерів після війни.