Рішення було ухвалено на початку тижня главами МЗС країн ЄС, тепер його схвалили керівники цих країн.

Лідери країн Євросоюзу схвалили програму спільної закупівлі боєприпасів для України, раніше затверджену на рівні глав МЗС країн-учасників. Про це повідомляє прес-служба Європейської Ради.

"Беручи до уваги інтереси безпеки і оборони всіх держав-членів, Європейська Рада вітає досягнуту в Раді домовленість про термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" і артилерійських боєприпасів, а також, якщо буде потрібно, ракет", – йдеться в повідомленні.

Лідери країн ЄС підкреслили, що в рамках цієї програми Україна отримає 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Планується, що ця поставка не повинна завдати шкоди безпеці та оборонній політиці самих учасників ЄС.

Відео дня

Поставки боєприпасів в Україну

План поставки Україні 1 мільйона боєприпасів з Європи був затверджений на рівні міністрів закордонних справ Країна Співдружності в понеділок 20 березня. Ця програма в теорії повинна стати доповненням, а не заміною вже запланованим поставкам.

При цьому Угорщина, яка з самого початку російського вторгнення зайняла вкрай жорстку позицію проти військової допомоги Україні, відмовилася брати участь у цій програмі. Частку Угорщини в загальних витратах планують пустити на інші види допомоги Україні.

Теоретично зірвати плани європейських країн може дефіцит артилерійського пороху, який вже зараз відчуває Європа. Щоб вирішити цю проблему, ЄС має намір виділити додатково ще близько 500 мільйонів євро-на розширення виробничих потужностей.

Вас також можуть зацікавити новини: