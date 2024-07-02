Росіянин не у захваті, що ці безпілотники стали дошкуляти загарбникам як вдень, так і вночі.

Сили оборони України атакують противника безпілотними літальними апаратами типу "Баба Яга" з тилу, а також використовують їх для розмінування.

Про це написав скандальний ексочільник "Роскосмосу" і російський військовий "радник" Дмитро Рогозін в Telegram. За його словами, "Баба Яга" активна як вдень, так і вночі. З настанням ночі дрони типу "Баба Яга" літають уздовж берега висохлого Каховського водосховища, намагаючись звідти заходити в тил ЗС РФ.

БПЛА "Баба Яга" скидають запалювальні боєприпаси на поля. Рогозін переконує, що українці нібито намагаються спровокувати пожежі на полях і в лісосмугах, щоб їх "розмінувати".

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"Міни шиплять від вогню як котлети на сковороді. Військовим фахівцям така тактика ЗСУ має про щось говорити. Не подобається мені все це", - заявив Рогозін.

Реакція ворога на "Бабу Ягу"

Росіяни визнають, що Україна досягла значних успіхів у модернізації БПЛА такого типу. За словами екс-керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, наша країна збільшила радіус дії та рівень непомітності таких БПЛА.

Як би там не було, поява Nemesis або Vampire викликає у росіян паніку. Один з російських військових навіть заявив, що українці нібито "викрадають" поранених за допомогою таких дронів.

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