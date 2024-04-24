Це вже окремий тип важкого вертолітного БПЛА з електродвигунами і потужною батареєю для збільшення дальності.

Колишній генеральний директор російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін визнав, що Україна збільшила радіус дії та рівень непомітності своїх БПЛА "Баба-Яга".

"Ми знищимо їх пізніше, коли вивчимо їхні звички, маршрути і тактику. Головне не збити дрони, а вбити їх операторів, знайшовши їх схованку", — додав Рогозін у дописі в Telegram.

За його словами, окупанти виявляють БПЛА за допомогою камер нічного бачення, розташованих на краю їхніх позицій, замість того, щоб прислухатися до наближення безпілотників.

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"Безпілотників було нечутно, але добре видно в тепловізори на відстані кількох кілометрів", - пояснив Рогозін.

Раніше він назвав дрони "Баба-Яга" "надзвичайно небезпечними" для російських військ у поєднанні із безпілотниками від першої особи (FPV). Як розповів Рогозін, окупанти на півдні України застосовують нову оборонну стратегію для боротьби з "тихими" оновленими версіями українських ударних безпілотників великої потужності.

Як заявив Newsweek Семюель Бендетт з аналітичного центру США CNA, Росія намагається створити власний аналог "Баби Яги".

"Українці є експертами в польотах на цих БПЛА", - наголосив він.

Рогозін також стверджує: "Це вже не переробка аграрного безпілотника в бойовий, а окремий тип важкого вертолітного БПЛА з електродвигунами і потужною батареєю для збільшення дальності".

Понад два роки повномасштабної війни в Україні стимулювали швидку та інноваційну розробку безпілотних літальних апаратів. Дрони широко використовуються на полі бою. Багато з них призначені для наведення на ціль, збору розвідувальних даних або керування артилерійськими ударами.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав виданню у грудні, що "вони іноді працюють навіть ефективніше, ніж артилерія". Вважається, що Москва і Київ щодня спалюють сотні безпілотників.

Українські дрони у війні

Як повідомляв УНІАН, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіусу дії, здатні шукати і вражати віддалені цілі. Найкраща з нових моделей має запас ходу 3000 км і здатна досягти Сибіру.

Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що Українські збройні сили дезорієнтують вороже ППО повітряними кулями, даючи можливість ударним безпілотникам успішно дістатися до цілі і вразити її.

Очікується, що цього року Україна зможе виготовити близько 2 млн безпілотників.

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