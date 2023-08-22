Бойовик з позивним "Раут" поскаржився на дрони захисників України.

Російський окупант з чеченського підрозділу "Ахмат" з позивним "Раут" поскаржився, що українські військові "викрадають" поранених бойовиків. Він заявив, що для цього бійці ЗСУ використовують великі модернізовані дрони.

Член "Ахмата" стверджує, що мова йде про дрони "Баба Яга" розміром з людину з клешнями. За його словами, такий безпілотник супроводжують два маленьких розвідувальних БПЛА типу DJI Mavic.

При цьому бойовик розповів, що дрони з'являються вночі і на них не діють системи РЕБ, а за один виліт може скинути до чотирьох 82-мм мін або дві великі 120 мм міни, потужності ж вистачає на 15 бойових місій. Крім того, він заявив, що українці нібито кріплять до БПЛА пластини від бронежилетів, щоб захистити від стрілецької зброї, тому збити його можна тільки з гранатомета "Джміль" або "Муха".

Відео дня

"Такі ж великі дрони, тільки трохи модернізовані, раніше противник використовував на Запорізькому напрямку для того, щоб красти наших поранених. На безпілотнику встановлені спеціальні пристосування, візуально нагадують клешні, якими він захоплює людину, не здатного втекти, сховатися або відбитися від нього", - заявив окупант у коментарі пропагандистському виданню "МК".

Варто відзначити, що в українських захисників дійсно є дрони "Баба Яга", але вони можуть піднімати вантаж лише вагою до 20 кг. БПЛА працює автономно - оператор тільки вказує координати цілей, а далі безпілотник виконує всю роботу сам.

"Кадирівці" на війні проти України - останні новини

У перші дні повномасштабного вторгнення бойовики чеченського ватажка Рамзана Кадирова прославилися як Tik-tok воїни. Замість участі в справжніх боях, "кадирівці" знімали відео для соцмереж, як воюють то з дорожніми знаками, то з кущами.

Наприклад, Кадиров оприлюднив ролик, на якому бойовики нібито героїчно ведуть бій з українськими захисниками. Він стверджував, що удар був нанесений по українських силах в районі населеного пункту Сотницький Козачок Харківської області.

У свою чергу в управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ вказали, що події на відео розгорнулися на території РФ.

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