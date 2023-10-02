Відзначається, що характеристики БПЛА дозволяють йому стати "мисливцем" за "Шахедами".

Безпілотник Bayraktar Akıncı спочатку розглядався як класичний ударний дрон, який може використовувати звичайне авіаційне озброєння. Через напад Росії на Україну призначення дрона розширилося.

Аналітики Defence Express зазначили, що БПЛА може нести високоточні бомби JDAM, їх аналоги, а також крилаті ракети SOM з дальністю в 250 км. Крім того, Akıncı може використовувати ракети "повітря-повітря" турецького виробництва - Bozdoğan і Gökdoğan.

Відзначається, що Bozdoğan має інфрачервону головку самонаведення і може використовуватися для ближнього бою, а Gökdoğan – середньої дальності з радіолокаційною головкою. Правда, перший запуск ракети Bozdoğan відбувся в 2021 році з-під крила F-16, а не ударного дрона.

Експерти відзначили, що можна було б використовувати дешевші ракети з напівактивним лазерним наведенням на основі некерованих реактивних снарядів.

Варто відзначити, що в базовій комплектації дрон має турецьку 70-мм ракету Cirit від Roketsan, яка ведеться по відбитому лазерному променю. Дальність ураження цілі - 8 кілометрів, а вага – 15 кілограм. Вона схожа на APKWS, яка має той же калібр і принцип наведення. Якщо Cirit інтегрований в Akıncı, то і APKWS він зможе запускати, тому що оптико-локаційна станція дрона дозволяє супроводжувати і підсвічувати малошвидкісні повітряні цілі.

Раніше APKWS вже протестували для збивання дронів, тому Akıncı можна було б розглядатися як "мисливця" за Shahed-136. Також турецький дрон зможе наздогнати іранські дрони-камікадзе, адже його максимальна швидкість 360 км/год, а у Shahed-136 лише 185 км/год.

Безпілотник Bayraktar Akıncı - головні новини

Ударний безпілотник Akinci в грудні 2019 року здійснив перший політ. Випробування пройшли успішно.

Вже 31 березня 2023 року в Туреччині провели бойові випробування Bayraktar Akinci. З дрона запустили надзвукову керовану ракету IHA-230.

Керівник компанії-виробника Bayrakar Defence Халук Байрактар заявив, що питання передачі ЗСУ безпілотника Bayraktar Akinci знаходиться на розгляді.

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