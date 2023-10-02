Українська армія може отримати на озброєння новий безпілотник, який може нести крилаті ракети. Питання передачі Збройним силам України безпілотника Bayraktar Akinci знаходиться на розгляді.
"Ми поставляємо Bayraktar TB2, у нас є місцева компанія Baykar. У ній штат з 50 чоловік, що працюють день і ніч, підтримуючи ескадрилью. Наші дрони активно використовуються на полі бою,і ми добре тримаємося, намагаючись технічно підтримувати наші системи", - розповів керівник компанії-виробника Bayrakar Defence Халук Байрактар в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
При цьому він вказав, що передача ВСУ Bayraktar Akinci в процесі розгляду.
"Українські військові добре розбираються в тому, що ми виробляємо і в що інвестуємо. Тому наш план - виробляти всі системи, які у нас є, тут (в Україні - УНІАН)", - зазначив Байрактар.
Довідка УНІАН. Безпілотник Bayraktar Akıncı - це важкий ударний дрон, який з 2021 року знаходиться на озброєнні ВПС Туреччини. У БПЛА українські двигуни, інтелектуальна система наведення та радіолокаційна система AESA для оцінки метеорологічних даних. Дрон може нести крилаті ракети, керовані авіабомби і виконувати завдання "повітря-земля" та "повітря-повітря".
Безпілотник Bayraktar Akıncı - головні новини
БПЛА Akinci, який отримав український двигун, у грудні 2019 року здійснив перший політ.
У квітні 2021 року турецька оборонна компанія Roketsan показала, як дрон знищує російський ЗРК "Панцир-С1", тим самим продемострувавши його бойову міць і ефективність.
Вже 31 березня 2023 року в Туреччині провели ще одні випробування Bayraktar Akinci, в рамках яких застосували надзвукову керовану ракету IHA-230.