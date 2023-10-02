Халук Байрактар нагадав, що його компанія постачає для ЗСУ безпілотники Bayraktar TB2.

Українська армія може отримати на озброєння новий безпілотник, який може нести крилаті ракети. Питання передачі Збройним силам України безпілотника Bayraktar Akinci знаходиться на розгляді.

"Ми поставляємо Bayraktar TB2, у нас є місцева компанія Baykar. У ній штат з 50 чоловік, що працюють день і ніч, підтримуючи ескадрилью. Наші дрони активно використовуються на полі бою,і ми добре тримаємося, намагаючись технічно підтримувати наші системи", - розповів керівник компанії-виробника Bayrakar Defence Халук Байрактар в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

При цьому він вказав, що передача ВСУ Bayraktar Akinci в процесі розгляду.

Відео дня

"Українські військові добре розбираються в тому, що ми виробляємо і в що інвестуємо. Тому наш план - виробляти всі системи, які у нас є, тут (в Україні - УНІАН)", - зазначив Байрактар.

Довідка УНІАН. Безпілотник Bayraktar Akıncı - це важкий ударний дрон, який з 2021 року знаходиться на озброєнні ВПС Туреччини. У БПЛА українські двигуни, інтелектуальна система наведення та радіолокаційна система AESA для оцінки метеорологічних даних. Дрон може нести крилаті ракети, керовані авіабомби і виконувати завдання "повітря-земля" та "повітря-повітря".

Безпілотник Bayraktar Akıncı - головні новини

БПЛА Akinci, який отримав український двигун, у грудні 2019 року здійснив перший політ.

У квітні 2021 року турецька оборонна компанія Roketsan показала, як дрон знищує російський ЗРК "Панцир-С1", тим самим продемострувавши його бойову міць і ефективність.

Вже 31 березня 2023 року в Туреччині провели ще одні випробування Bayraktar Akinci, в рамках яких застосували надзвукову керовану ракету IHA-230.

Вас також можуть зацікавити новини: