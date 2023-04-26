У Пентагоні відзначили, що літаки займають приблизно восьме місце в списку техніки для України.

Західні бойові літаки лише на восьмому місці в списку військової техніки, яка потрібна Україні. У пріоритеті зараз системи протиповітряної оборони, артилерія і бронетехніка.

"У списку (оборонних потреб України - УНІАН) сучасні західні літаки займають приблизно восьме місце", - цитує кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін в Twitter помічницю глави Пентагону Селесту Валландер.

За її словами, пріоритетами зараз є системи протиповітряної оборони, артилерія і бронетехніка.

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При цьому вона зазначила, що Україна отримала від союзників "успадковані радянські літаки, що корисно, тому що пілоти навчалися на цих літаках".

"Вони знають, як ними користуватися. Вони знають, як їх обслуговувати", - підсумувала чиновниця.

Винищувачі для України - останні новини

Офіційний Київ вже кілька місяців просять союзників надати літаки F-16. Так, 24 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16, стане інвестицією в безпеку Європи.

Командувач силами KFOR в Косово генерал у відставці Ерхард Бюлер закликав уряд ФРН не зволікати і передати Україні винищувачі F-16.

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