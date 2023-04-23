Україна давно домагається від Заходу поставок F-16.

Один з найвідоміших німецьких військових, командувач силами KFOR в Косово (2010-2011) генерал у відставці Ерхард Бюлер закликав уряд ФРН не зволікати і передати Україні винищувачі F-16. Він вважає, що Берлін занадто довго думає, тому ЗСУ досі відчувають нестачу сучасної техніки.

В інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Бюлер заявив, що німецькі чиновники повинні якомога швидше відповідати на запити української сторони - і передати ЗСУ не тільки боєприпаси для протиповітряної оборони, а й американські винищувачі F-16, які "є у великій кількості по всьому світу".

"F-16 - це всього лише один з прикладів. Сенс в тому, щоб поставити українців у становище, у якому вони самі зможуть забезпечити безпеку своєї країни в довгостроковій перспективі", - сказав Бюлер.

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Найбільше українська армія, на його думку, зараз потребує 155-міліметрових боєприпасів для артилерії.

F-16 для України - що відомо

Україна продовжує закликати західні країни передати ЗСУ сучасні винищувачі для досягнення переваги в небі. Однак наразі США і союзники зосереджені на поставках інших видів озброєння, в тому числі танків, відзначав глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками 11-го "Рамштайну".

Численні експерти і військові підтверджують, що без повітряної підтримки йти в контрнаступ Україні буде дуже важко.

Також зростають випадки скидів на прифронтові міста і села авіабомб, які дуже важко збивати з зенітних установок. Представник ВПС Юрій Гнат пояснював, що С-300 та іншу зброю РФ найкраще знищувати цілими установками на території самої Росії, а не чекати пусків ракет і виснажувати запаси власних ракет до ППО.

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