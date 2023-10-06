Екс-міністр впевнений, що настав час для цього кроку від Німеччини.

Після кривавого російського удару по селу Гроза Харківської області Лондон закликав Берлін дати Україні ракети Taurus.

Як повідомляє DW, Британія та Франція надали Україні далекобійні крилаті ракети, і тепер до них час приєднатися Німеччині. Публічно після теракту в Грозі про це заявив екс-міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Він вважає, що після російського ракетного удару по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинули 52 людини, Німеччина повинна ухвалити рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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"Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, влучаючи в об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми зробили це зі Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні системи Taurus в Україну і приєднатися до Великобританії та Франції (Франція передала Україні далекобійні крилаті ракети SCALP - УНІАН)", - написав Воллес ввечері у четвер, 5 жовтня у соціальній мережі Х.

Що відповіли у Німеччині

У той же день канцлер Німеччини Олаф Шольц на полях саміту Європейської політичної спільноти в Гранаді, обґрунтовуючи причини свого рішення не надавати Taurus Збройним силам України (ЗСУ), наголосив, що при постачанні зброї Берлін "повинен гарантувати, щоб не було ескалації війни, і щоб Німеччина також не стала частиною конфлікту".

Удар по Грозі

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська 5 жовтня вдарили по будівлі у селі Гроза в Куп'янському районі на Харківщині. Там розташовувалося кафе та магазин. Безпосередньо під час удару у кафе та на його подвір’ї перебувало близько 60 осіб. Вони прийшли на поминки за загиблим військовим.

Кількість жертв в результаті терористичної атаки росіян на село Гроза на Харківщині зросла до 52. Розбір завалів вже завершено, і всі тіла дістали. Однак наразі триває їхня ідентифікація.

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